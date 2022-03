29. İstanbul Caz Festivali 25 Haziran'da başlayacak

Salon İKSV'de basın toplantısı yapılan festival, 25 Haziran-7 Temmuz'da 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV'nin müzikal çeşitliliği ve kentle ilişkisi açısından festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.



Taner, bugüne dek festival aracılığıyla Türkiye ve yurt dışından çok sayıda önemli ismi konuk ettiklerini belirterek, "Genç Caz gibi programlarla genç müzisyenlere de festivalde alan açtık. Vitrin Türkiye Güncel Müzik Buluşması'yla ülkemizdeki müzisyenlerin uluslararası bağlar kurmalarına aracılık ettik. Festival tüm bu özellikleriyle dünya çapında caz festivalleri arasında saygın bir yer edindi. 29. İstanbul Caz Festivali'nin de her zamanki gibi yaratıcılığı tetikleyen, merakı cezbeden, düşünce ufkumuzu genişleten bir festival olacağını ümit ediyorum" dedi.



Festival kapsamında konser verecek isimler arasında beş Grammy ödüllü Dianne Reeves, Melody Gardot, John McLaughlin, Enrico Pieranunzi, Teoman, Kalben, Yom, Boom Pam ve Kutiman yer alıyor.



"Parklarda Caz" konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki parklara yayılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli olacak.



Festivalin en özel etkinliklerinden "+1'li Gece Gezmesi" ise bu yıl yeniden Kadıköy'ün sevilen mekanlarında tek gecelik bir müzik maratonu olarak düzenleniyor.



Festivalde 20 yıldır devam eden "Genç Caz" projesi 20. yılında "Genç Caz+" adını alarak genç müzisyenleri daha geniş bir çerçevede desteklemeyi amaçlıyor.



İlk defa geçen sene Mehmet Uluğ Fonu'nun desteği, Sony Music Türkiye ve Babajim İstanbul Stüdyoları'nın iş birliğiyle hayat geçirilen "Genç Caz+" albümü, bu yıl da Genç Caz+ finalistlerine takdim edilecek.



Genç Caz+'ya seçilecek müzisyen ve topluluklar ayrıca Parklarda Caz etkinliklerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkanını bulacak.



29. İstanbul Caz Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise caz sanatçısı Hayati Kafe'ye verilecek. Festivalin afişi de bu yıl çizgi roman sanatçısı, karikatürist ve illüstratör M.K. Perker tarafından hazırlandı.

