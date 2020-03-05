1970 Dünya Güzellik Yarışması beyazperdeye aktarıldı

Philippa Lowthorpe'in yönetmen koltuğuna oturduğu Misbehaviour filmi, 1970 yılında düzenlenen ve ilk kez siyahi bir kadının kazandığı dünya güzellik yarışması finalinde yaşananları anlatıyor.



Misbehaviour, yarışmanın finalinde yaşananları feminist aktivistler ve yarışmanın kazananı Hosten'ın perspektifinden ele alıyor.



Filmde başrolde oynayan İngiliz oyuncu Keira Knightley, sahneyi basan aktivistlerden biri olan Sally Alexander'ı canlandırıyor.



Knightley, 70'deki finalde Batı'nın yerleşmiş güzellik anlayışına nasıl meydan okuduğu düşünüldüğünde, filmin bu tür yarışmaların aynı zamanda nasıl hem cinsiyetçi hem de güçlendirici olabileceğini gösterdiğini söylüyor.



Misbehaviour 13 Mart'ta İngiltere'de vizyona girecek.

NE OLMUŞTU?



60'lı ve 70'li yıllarda dünya güzellik yarışması İngiltere'de dönemin en çok izlenen yayınlarından biriydi. 1970'deki yarışmanın finali Londra'dan canlı yayınlandı. Gösteri sırasında Kadın Kurtuluş Hareketi üyeleri yayını basarak bir süreliğine durmasına sebebiyet verdi.



Yarışma yeniden başladığında birinci Grenada'dan siyahi yarışmacı Jennifer Hosten olmuştu. Böylece yarışmayı ilk kez Afrika kökenli bir kadın yarışmayı kazandı. Afrika kökenli bir kadının taç kazanması nedeniyle organizatörler hile yapmakla suçlandı.



MISBEHAVIOUR FRAGMANI

