2020 Tribeca Film Festivali online düzenlenecek

Geçtiğimiz günlerde virüs salgını nedeniyle ertelendiği duyurulan 2020 Tribeca Film Festivali online olarak düzenlenecek.



Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, sanal festivalin çok yakında izleyicilerle buluşacağını açıkladı.



Rosenthal ve ekibi, bu yılki festivali online olarak gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Rosenthal, ABC News’te görev alan gazeteci Rebecca Jarvis’e gönderdiği videoda, ekibiyle birlikte evlerinden toplantılar yapmaya devam ettiklerini ve sanal bir festivalin çok yakında resmi olarak duyurulacağını açıkladı.



2002 yılında Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından kurulan ve her geçen yıl daha önemli filmlere ev sahipliği yaparak prestijini git gide artıran Tribeca Film Festivali‘nin bu yıl 15-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu.