2021 Emmy Ödülleri açık havaya taşınıyor

Emmy Ödülleri’ni düzenleyen Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, gelecek ay gerçekleşecek tören için salgın önlemlerini sıkı tutuyor. Bu yıl 73’üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri töreninin açık havaya taşınacağı öğrenildi.



Televizyon Akademisi’nde yapılan açıklamada, uzun süren tartışmalar sonucunda törenin her yıl yapıldığı Microsoft Tiyatrosu’nun arkasındaki Los Angeles Live’ın açık alanında yapılmasının daha sağlıklı ve güvenli olacağı kararı alındığı belirtildi.



Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri 11 ve 12 Eylül tarihlerinde sahiplerini bulurken, Primetime Emmy Ödülleri ise Türkiye saatiyle 19 Eylül’ü 20 Eylül’e bağlayan gece düzenlenecek törenle verilecek.



Törenin daha küçük bir alanda yapılması, adayların tüm ekiperiyle katılamayacağı anlamına da geliyor. Akademi, üç veya daha fazla kişiden oluşan ekiplerin her adaylık için en fazla dört biletle sınırlı olduğunu belirtti.



KIRMIZI HALIYA DA SINIRLAMA

Akademi, geçtiğimiz günlerde de kırmızı halı etkinliğinde sınırlı sayıda ismin yer alacağını açıklamıştı.



Televizyon Akademisi, ödül töreninde, geleneksel medyanın yerini alacak bir sanal medya merkezi oluşturmak için CBS ile birlikte çalışacaklarını ve “medya kuruluşlarının Emmy kazananlar duyurulduğunda onlarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayacaklarını” da belirtmişti.