2022 Oscar Ödülleri'ni takdim edecek ilk ünlüler belli oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin yıldızlarla dolu ilk sunucu listesi belirlendi. 27 Mart'ta düzenlenecek törenin yapımcıları Will Packer ve Shayla Cowan tarafından açıklanan listeye göre, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock ve Yuh-Jung Youn Oscar ödüllerini kazananları açıklamak ve ödüllerini takdim etmek üzere sahneye çıkacaklar.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla sunucunun açıklanması bekleniyor. Üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek töreni, Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak.



Lady Gaga, Bir Yıldız Doğuyor filmiyle 2019'da En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

'The Batman' filminin yıldızı Zoe Kravitz, listede daha önce Oscar ödülüyle herhangi bir bağlantısı olmayan tek isim olarak dikkat çekiyor.



Lady Gaga ve Kevin Costner, üçer Oscar adaylığıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Lady Gaga, Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Orijinal Şarkı Oscar'ını almış; Kevin Costner ise 1991 yılında 'Kurtlarla Dans' (Dances with Wolves) ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen Oscar'larını kazanmıştı.

Lady Gaga'nın adı, bu yıl 'House of Gucci' filmindeki performansıyla Oscar'a aday olabilecek isimler arasında geçiyordu ancak adaylar arasında gösterilmedi. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı için bu yıl Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman ve Kristen Stewart yarışıyor.



Rosie Perez, 1993 yapımı Peter Weir filmi 'Fearless' ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar için yarıştı. Yuh-Jung Youn ise bu kategorideki Oscar'ı 'Minari' filmiyle elde etti. Daha önce Oscar adaylığı olmayan Chris Rock ise 88. Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmiş ve büyük beğeni toplamıştı.

The Power of The Dog filminin 12, Dune filminin ise 10 dalda aday olarak öne çıktığı 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.