2022 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın provası olarak niterlendirilen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nde en iyiler belirlendi. 'Ted Lasso' ve 'Succession' dizileri ile 'CODA' filminin büyük ödülü aldığı törende Helen Mirren de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Haberler 28.02.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 11:19

2022 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
Jihae, Juliana Canfield, Justine Lupe ve Zoe Winters 'Succession' ile En İyi Ekip Performansı ödülünü kazandı.

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Bu yıl 28'incisi düzenlenen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Amerikan Oyuncuları Derneği tarafından verilen SAG Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi. 

Los Angeles'taki Barker Hangar'da düzenlenen törende 'Ted Lasso' ve 'Succession' dizilerinin oyuncuları, komedi ve dram türlerinde en iyi ekip performansı ödüllerini kazanırken, 'CODA' filminin oyuncuları da en iyi film ekibi performansı ödülüne layık görüldü. 

2022 SAG Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Helen Mirren'a verildi. 

SİNEMA

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)  

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith (King Richard)  

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose (West Side Story)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Troy Kotsur (CODA)  

EN İYİ OYUNCU EKİBİ

CODA (Apple Original Films) 

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI 

No Time to Die

TELEVİZYON

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Lee Jung-Jae (Squid Game)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Helen Mirren, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Helen Mirren, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA)

Succession (HBO)

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI (DİZİ)

Squid Game

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Michael Keaton (Dopesick)

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