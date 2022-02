2022 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 28'incisi düzenlenen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen SAG Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi.

Los Angeles'taki Barker Hangar'da düzenlenen törende 'Ted Lasso' ve 'Succession' dizilerinin oyuncuları, komedi ve dram türlerinde en iyi ekip performansı ödüllerini kazanırken, 'CODA' filminin oyuncuları da en iyi film ekibi performansı ödülüne layık görüldü.

2022 SAG Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün Helen Mirren'a verildi.



SİNEMA

EN İYİ KADIN OYUNCU



Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)



EN İYİ ERKEK OYUNCU



Will Smith (King Richard)



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Ariana DeBose (West Side Story)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU



Troy Kotsur (CODA)



EN İYİ OYUNCU EKİBİ



CODA (Apple Original Films)



EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI



No Time to Die



TELEVİZYON

Helen Mirren, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Jung Ho-yeon (Squid Game)Lee Jung-Jae (Squid Game)Jean Smart (Hacks)Jason Sudeikis (Ted Lasso)

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA)



Succession (HBO)



EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ)



Ted Lasso (Apple TV Plus)



EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI (DİZİ)



Squid Game



EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)



Kate Winslet (Mare of Easttown)



EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)



Michael Keaton (Dopesick)