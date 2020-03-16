25. İzmir Kitap Fuarı yeni tarihi belli oldu

Corona virüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı 30 Mayıs'ta kapılarını açacak.

16.03.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:42

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TÜYAP tarafından düzenlenen ve corona virüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı, 30 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri arasında İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.

İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak çeyrek yüzyılı geride bırakan İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak fuarda yer alacak.

Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak; aynı zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.

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