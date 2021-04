27 kulübünün üyeleri yapay zekayla canlandırıldı

Kanada’da Over The Bridge isimli bir akıl sağlığı organizasyonu 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcılar Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix ve Jim Morrison’ı yeniden canlandırdı. Müzik dünyasına yön veren dört müzisyenin sesleri bir yapay zeka programıyla analiz edildi ve yeni şarkılar bestelendi. Bir başka programla da sanatçıların ünlü şarkılarına benzeyen, şarkı sözleri yazıldı.



Daha sonra bu yeni şarkılar sesleri çok benzeyen başka sanatçılara yine yapay zeka yardımıyla okutuldu. Ortaya 4 şarkıdan oluşan “Lost Tapes of the 27 Club” albümü çıktı.



"GERÇEĞİN YERİNİ ALAMAZ"



Girişimin web sitesine göre proje, müzisyenlerin kendilerine özgü, ritimlerini, melodilerini ve sözlerini" dinleyen bir yapay zeka algoritması kullanılarak oluşturuldu. Müzisyenlerin tarzları hakkında öğrendiği bilgilerden yeni ritimler, melodiler ve sözler yazmaya devam etti, ardından bir ses mühendisi Lost Tapes of the 27 Club'ı besteledi.

Over The Bridge internet sitesinde, "Bu akıl sağlığı krizinde neyin kaybedildiğini dünyaya göstermek için, 27 Kulübü'nün hiç şansı olmayan albümü oluşturmak için yapay zeka kullandık. Bu albüm aracılığıyla, müzik endüstrisindeki daha fazla kişiyi, ihtiyaç duydukları akıl sağlığı desteğini almaya teşvik ediyoruz, böylece yıllarca hepimizin sevdiğimiz müziği yapmaya devam edebilecekler. Çünkü yapay zeka bile asla gerçeğin yerini alamaz” notunu düştü.



Dört şarkıdan oluşan albüm Spotify, Youtube vb. mecralarda yayınlandı.



27 KULÜBÜ NEDİR?



27 Kulübü, tamamı 27 yaşında ölmüş, çoğunlukla popüler müzisyen, sanatçı ve oyuncu kişilerin dahil edildiği bir liste. Kulübün bilinen en ünlü isimleri arasında Janis Joplin, Kurt Cobain, Jean-Michel Basquiat, Jimi Hendrix, Brian Jones gibi isimler bulunuyor.

