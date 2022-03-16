TikTok Cannes Film Festivali’ne sponsor oldu

Bir defasında kırmızı halıda selfie çekimini yasaklayan Cannes Film Festivali, bu yıl, en popüler telefon uygulamalarından biri olan TikTok ile güçlerini birleştirdi.

TikTok, Cannes Film Festivali organizasyonunun resmi sponsoru oldu. 2021 yılında Google'ı bile geride bırakarak en popüler internet hizmeti olan TikTok, 17 Mayıs'ta başlayacak olan Cannes Film Festivali'nin resmi ortağı olduğunu duyurdu.

Festivalin sahne arkası görüntüleri, çeşitli röportajlar ve kırmızı halı görüntüleri TikTok üzerinden yayınlanacak ve uygulamanın kullanıcıları bu içerikleri rahatça izleyebilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Platform, anlaşma dahilinde bir de kısa film yarışması düzenleyecek. Yarışma kapsamında 30 saniye ile 3 dakika arasında uzunluktaki filmler yarışacak. #TikTokShortFilm adındaki yarışmada bir ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler için Cannes'da yönetmen Thierry Frémaux'un katılacağı bir etkinlikte üç ödül dağıtılacak.

Jüri tarafından seçilecek üç kişi, nakit ödülü kazanacak ve mayıs ayında Cannes Film Festivaline katılma şansına erişecek. Orijinal başvurular üç kategoride değerlendirilecek: Grand Prix, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu. Başvurular 8 Nisan'a kadar kabul edilecek ve kazananlar nisan sonunda açıklanacak.

"İZLEYİCİ ÇEŞİTLENDİRME ARZUSU TAŞIYORUZ"

TikTok AB Genel Müdürü Rich Waterworth işbirliğine yönelik, "Cannes Film Festivali, küresel sinemaya bakış açısını değiştiren ikonik bir festival. İnsanlar eğlenmek, kendilerini ifade etmek veya yeni bir şeyler keşfetmek için TikTok'a geliyor. Özgün, başka hiçbir yerde olmayan ödüllendirici bir topluluk olma duygusunu paylaşıyor. Topluluğumuzun bağlı olduğu video ve sinema sevgisinden ilham alması, harekete geçmesi ve eğlenmesi için yaratıcı yollar sunmak üzere Cannes Film Festivali’nin resmi ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.



Cannes Festivali Genel Delegesi Thierry Fremaux ise “Festivalin büyüsünü daha geniş, çok daha küresel ve her zamankinden daha fazla sinefil izleyiciyle paylaşmak için TikTok ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Birkaç yıldır, Cannes Film Festivali, 'Cannes'da 3 Gün' programımız aracılığıyla festivali deneyimleme fırsatı sunarak yeni nesil film meraklılarına ulaşıyor. İzleyiciyi çeşitlendirme arzusunun bir parçası olan bu işbirliğiyle, Festival'in en heyecan verici ve ilham verici anlarını paylaşmayı ve Festival'in TikTok içerik üreticileri ve topluluğunun gözünden yeniden tasavvur edildiğini görmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 75'incisi düzenlenecek olan festival, son iki yılda, salgın nedeniyle sanal olarak yapılmıştı. Bu yıl yine eskisi gibi, kırmızı halı geçitli, katılımın geniş olduğu bir festival planlanıyor.

