49. İstanbul Müzik Festivali'ne geri sayım başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos’ta başlıyor. Müzikseverlerin özlemle beklediği festival bu yıl, Vivaldi’den Stravinsky’e, Händel‘den Vasks’a birçok önemli bestecinin eserlerini Başka Bir Dünya Mümkün temasıyla sahneye taşıyor.



30 günde 14 farklı mekanda 20 konsere ev sahipliği yapacak festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız ismi ağırlayacak.



KONSERLER AÇIK HAVADA VERİLECEK

49. İstanbul Müzik Festivali, 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlayacak. 18 Ağustos Çarşamba saat 20.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek. Fazıl Say ise, 19 Ağustos Perşembe saat 20.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, bir dünya bir de Türkiye prömiyeri ile festivale konuk olacak.



Tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekanlarda gerçekleştirilecek festival, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoît Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleriyle izleyiciyle buluşacak.



16 Eylül’e kadar sürecek festival kapsamında Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konser ve etkinlikleri ise tüm İstanbullulara açık. Konserlerden önce farklı alanlardan isimlerle yapılan Konsere Doğru söyleşileri bu yıl da devam ediyor. Festivalin yan etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi muzik.iksv.org/tr/yan-etkinlikler adresinde.



Festival biletleri ise passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebiliyor.