5. İstanbul Tasarım Bienali beş yeni eserle veda ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, Borsa İstanbul’un Yüksek Katkıda Bulunan Kuruluş olarak destek verdiği 5. İstanbul Tasarım Bienali, fiziksel ve dijital mecralarda gelişmeye devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi günü çevrimiçi yayımlanacak Pek Kapanış Sayılmaz! başlıklı etkinlikle bienalin bir evresi daha tamamlanıyor.

Bienalin 1 Nisan’da başlayan bu son etabında, şehrin farklı noktalarına yayılan yerleştirmelere beş yeni eser daha ekleniyor. Yeni Yurttaşlık Ritüelleri projeleri kapsamında Orkan Telhan ve elii’nin IMNA desteğiyle tasarladığı İstanbul’un Mikrobik Meyveleri Özgürlük Parkı’nda; public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams’ın imzasını taşıyan Özenle Kurutun Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı Güneş Mutfağı İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde 1 Nisan’dan bu yana görülebiliyor. Studio Ossidiana’nın göçebe pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26 Nisan’da Büyükada-Haliç seferlerine başlayacak. Stigmerjiyi Aramak Ekibi’nin Stigmerjiyi Aramak isimli uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde görülebilecek.



Güneş Mutfağı (Bilgi Üniversitesi)

Ekim 2020'de başlayan ve altı ay boyunca evrilerek devam eden 5. İstanbul Tasarım Bienali kapanırken, Kara ve Deniz Kütüphanesi’nde yer alan araştırmaların sunulacağı, gün boyu sürecek, sürprizlerle dolu Pek Kapanış Sayılmaz! başlıklı bir etkinlik düzenleyecek.

24 Nisan Cumartesi günü İKSV YouTube kanalında çevrimiçi olarak yayımlanacak etkinlikte, Dele Adeyemo, Ibiye Camp ve Dámaso Randulfe, Black Athena Collective, Counterspace, Linda Schilling Cuellar, Dansbana!, Sophie Krier & Eric Wong, Aslıhan Demirtaş, FRAUD, Ilana Harris-Babou, Ayşenaz Toker ve Merve Tuna, Anna Puigjaner – MAIO & Alina Abouelenin, BUREAU, Pelin Tan & Vivien Sansour & Luigi Coppola, Orkan Telhan & elii, theOtherDada, TiriLab, Aslı Uludağ gibi uluslararası tasarımcı ve sanatçılarla yapılacak sohbetler, yürüyüşler, performanslar ve film gösterimleri yer alacak.