5. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde, Kerem Görsev Trio ve Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konser verdi.



Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde, piyanist Kerem Görsev ile ona eşlik eden kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman, bazı eserlerde orkestradan ayrı enstrümantal performans da sergiledi.

FESTİVAL TEMASI AKDENİZ KARDEŞLİĞİ



Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin de katkı sunduğu festivalin teması Akdeniz Kardeşliği olarak belirlendi.

KARŞILIKLI SANATÇI DEĞİŞİMİ

Bu kapsamda Rodos Caz Festivali ile kardeş festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleştirileceği belirtildi.

11 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK



Festivalin açılışında, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, festivale katkı sağlayan kurumların temsilcilerine plaket verdi. Festival, 11 Eylül'de sona erecek.



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