7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

Yeşilköy CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuarların kent ekonomisi noktasında çok önemli bir işleve sahip olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'un yanı sıra Gaziantep ve Mersin'de de kitap fuarı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



HEDEF 350 BİNİ GEÇMEK



Bulut, bugüne kadar yaptıkları 50'den fazla sektör organizasyonu arasında kitap fuarlarının ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Değişen dünyamızda özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının devam etmesi açısından bu fuarın çok önemli bir misyonu vardır" değerlendirmesini yaptı. Bu yılki fuarda ziyaretçi sayısını 350 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerine vurgu yapan Bulut, şunları kaydetti:

500'DEN FAZLA YAYINCI VE MARKA KATILIYOR



"CNR İstanbul Kitap Fuarı'na bu yıl 20 bin metrekare alanda 500'den fazla yayınevi ve marka katılıyor. Fuar ve yayıncılık yelpazesinin tüm kesimleri temsil ediliyor. Bu yıl fuar onur konuğumuz usta yazar Ahmet Ümit'le birlikte 500'den fazla seçkin yazar, fuar süresince imza günleriyle okurlarıyla buluşacaklar. Fuarda ayrıca duayen gazeteci Hıfzı Topuz'a 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' takdim edilecek. Fuarımıza Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan 70 bin civarında öğrenciyi CNR tarafından organize edilen ulaştırma ağıyla taşıyacağız. Bunun yanı sıra iş birlikleriyle çok sayıda özel okullardan da fuara öğrenciler gelecek."



HER YERDE KİTAP FUARI AÇMAMIZ GEREKİYOR



Fuarın bu yılki onur konuğu yazar Ahmet Ümit de kitap fuarlarının artması gerektiğinin altını çizerek, "Sadece İstanbul'da değil, her yerde kitap fuarları açmamız gerekiyor. Çünkü insan bir form olarak dünyaya geliyor ve insanlaşma sürecimiz noktasında en büyük rol kitaplar oluyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik empati yeteneğidir. Biz öteki canlılarla, cansızlarla, doğayla empati kurabiliriz. Bunu sağlayan en büyük etken kitap ve kitabın içerisindeki edebiyattır" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Keşfet temasıyla yola çıkan fuar, 16 Şubat'ta sona erecek.