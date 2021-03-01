71. Berlin Film Festivali online olarak başladı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl salgın önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrimiçi bölümü başladı.

01.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 17:17

71. Berlin Film Festivali online olarak başladı

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71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale)’nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik 1-5 Mart’ta gerçekleşecek ilk bölümünde, sektör temsilcileri filmleri çevrimiçi olarak izleyebilecek.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle basın toplantıları ve kırmızı halı etkinlikleri yapılmayacak.

15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

71. Berlinale’nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Bu yıl, 59 ülkeden 166 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalin "Panorama" bölümünde, yönetmen Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı" filmi gösterilecek.

Almanya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında sinemalar yaklaşık 4 aydır kapalı tutuluyor.

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