73. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Bu yıl 73’üncüsü yapılacak olan Cannes Film Festivali, corona virüs salgını nedeniyle fiziki olarak yapılamasa da festival programındaki bazı filmler; Venedik, Toronto, New York, San Sebastian gibi festivallerde “Cannes 2020” etiketiyle gösterilecek. Festivalin 56 filmlik resmi seçkisi dün açıklandı.



Başta prömiyer yapılacak San Sebastian Film Festivali olmak üzere, birçok önemli festivalde Cannes etiketiyle gösterilecek olan filmler, festival direktörü Thierry Fremaux tarafından açıklandı. Fransız filmlerin ve kadın yönetmenlerin filmlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiği 56 filmlik seçki şöyle:



THE FRENCH DISPATCH - Wes Anderson



ÉTÉ 85 - François Ozon



ASA GA KURU (True Mothers) - Naomi Kawase



LOVERS ROCK - Steve McQueen



MANGROVE - Steve McQueen



DRUK (Another Round) - Thomas Vinterberg



ADN (DNA) - Maïwenn



LAST WORDS - Jonathan Nossiter



HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS -Hong Sang-Soo



EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) - Fernando Trueba



PENINSULA - YEON Sang-Ho

IN THE DUSK (Au crépuscule) - Sharunas BARTAS



DES HOMMES (Home Front) - Lucas BELVAUX -



THE REAL THING - Kôji Fukada



PASSION SIMPLE - Danielle Arbid



A GOOD MAN - Marie Castille Mention-Schaar



LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT - Emmanuel Mouret



SOUAD - Ayten Amin



LIMBO - Ben Sharrock



ROUGE (Red Soil) - Farid Bentoumi



SWEAT - Magnus Von Horn



TEDDY - Ludovic et Zoran Boukherma



FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev



AMMONITE - Francis Lee



UN MÉDECIN DE NUIT - Elie Wajeman



ENFANT TERRIBLE - Oskar Roehler



NADIA, BUTTERFLY - Pascal Plante



HERE WE ARE - Nir Bergman



SEPTET: THE STORY OF HONG KONG - Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam



FALLING - Viggo Mortensen



PLEASURE - Ninja Thyberg



SLALOM - Charlène Favier



CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) - Joao Paulo Miranda Maria



BROKEN KEYS (Fausse note) - Jimmy Keyrouz



IBRAHIM - Samir Guesmi



BEGINNING (Au commencement) - Déa Kulumbegashvili



GAGARINE - Fanny Liatard et Jérémy Trouilh



16 PRINTEMPS - Suzanne Lindon



VAURIEN - Peter Dourountzis



GARÇON CHIFFON - Nicolas Maury



SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) - Nora Martirosyan



JOHN AND THE HOLE - Pascual Sisto



STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) - WEI Shujun



THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) - Dani Rosenberg



EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) - Dieudo Hamadi



THE TRUFFLE HUNTERS - Michael Dweck et Gregory Kershaw



9 JOURS A RAQQA - Xavier de Lauzanne



ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES - Caroline Vignal



LES DEUX ALFRED - Bruno Podalydès



UN TRIOMPHE (The big hit) - Emmanuel Courcol



L’ORIGINE DU MONDE - Laurent Lafitte



LE DISCOURS - Laurent Tirard



AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) - Gorô Miyazaki



FLEE - Jonas Poher Rasmussen



JOSEP - Aurel



SOUL - Pete Docter

BU YIL CANNES'DA ÖDÜL YOK

Bu yıl Cannes 2020 seçkisinde yer alan filmler, yalnızca şu an ve önümüzdeki bahar ayları arasında sinemalarda gösterilmesi planlanan filmlerden oluşuyor. Filmler, yılın ilerleyen dönemlerinde Venedik ile beraber Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi diğer festivallerde de gösterilecek.



Bu yıl Cannes adına gösterilecek filmler için jüri oylaması veya herhangi bir ödül dağıtımı yapılmayacak. 2020’nin jüri başkanı olarak açıklanan Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görev teklif edilecek.