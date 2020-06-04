73. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

Corona virüs salgını nedeniyle fiziki olarak yapılamayan ancak başka festivallerde "Cannes 2020" etiketiyle filmleri gösterilecek olan 73. Cannes Film Festivali'nin 56 filmlik seçkisi duyuruldu.

04.06.2020 - 08:11

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Bu yıl 73’üncüsü yapılacak olan Cannes Film Festivali, corona virüs salgını nedeniyle fiziki olarak yapılamasa da festival programındaki bazı filmler; Venedik, Toronto, New York, San Sebastian gibi festivallerde “Cannes 2020” etiketiyle gösterilecek. Festivalin 56 filmlik resmi seçkisi dün açıklandı.

Başta prömiyer yapılacak San Sebastian Film Festivali olmak üzere, birçok önemli festivalde Cannes etiketiyle gösterilecek olan filmler, festival direktörü Thierry Fremaux tarafından açıklandı. Fransız filmlerin ve kadın yönetmenlerin filmlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiği 56 filmlik seçki şöyle:

THE FRENCH DISPATCH - Wes Anderson

ÉTÉ 85 - François Ozon

ASA GA KURU (True Mothers) - Naomi Kawase

LOVERS ROCK - Steve McQueen

MANGROVE - Steve McQueen

DRUK (Another Round) - Thomas Vinterberg

ADN (DNA) - Maïwenn

LAST WORDS - Jonathan Nossiter

HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS -Hong Sang-Soo

EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) - Fernando Trueba

PENINSULA - YEON Sang-Ho

IN THE DUSK (Au crépuscule) - Sharunas BARTAS

DES HOMMES (Home Front) - Lucas BELVAUX -

THE REAL THING - Kôji Fukada

PASSION SIMPLE - Danielle Arbid

A GOOD MAN - Marie Castille Mention-Schaar

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT - Emmanuel Mouret

SOUAD - Ayten Amin

LIMBO - Ben Sharrock

ROUGE (Red Soil) - Farid Bentoumi

SWEAT - Magnus Von Horn

TEDDY - Ludovic et Zoran Boukherma

FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev

AMMONITE - Francis Lee

UN MÉDECIN DE NUIT - Elie Wajeman

ENFANT TERRIBLE - Oskar Roehler

NADIA, BUTTERFLY - Pascal Plante

HERE WE ARE - Nir Bergman

SEPTET: THE STORY OF HONG KONG - Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

FALLING - Viggo Mortensen

PLEASURE - Ninja Thyberg

SLALOM - Charlène Favier

CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) - Joao Paulo Miranda Maria

BROKEN KEYS (Fausse note) - Jimmy Keyrouz

IBRAHIM - Samir Guesmi

BEGINNING (Au commencement) - Déa Kulumbegashvili

GAGARINE - Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

16 PRINTEMPS - Suzanne Lindon

VAURIEN - Peter Dourountzis

GARÇON CHIFFON - Nicolas Maury

SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) - Nora Martirosyan

JOHN AND THE HOLE - Pascual Sisto

STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) - WEI Shujun

THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) - Dani Rosenberg

EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) - Dieudo Hamadi

THE TRUFFLE HUNTERS - Michael Dweck et Gregory Kershaw

9 JOURS A RAQQA - Xavier de Lauzanne

ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES - Caroline Vignal

LES DEUX ALFRED - Bruno Podalydès

UN TRIOMPHE (The big hit) - Emmanuel Courcol

L’ORIGINE DU MONDE - Laurent Lafitte

LE DISCOURS - Laurent Tirard

AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) - Gorô Miyazaki

FLEE - Jonas Poher Rasmussen

JOSEP - Aurel

SOUL - Pete Docter

BU YIL CANNES'DA ÖDÜL YOK

Bu yıl Cannes 2020 seçkisinde yer alan filmler, yalnızca şu an ve önümüzdeki bahar ayları arasında sinemalarda gösterilmesi planlanan filmlerden oluşuyor. Filmler, yılın ilerleyen dönemlerinde Venedik ile beraber Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi diğer festivallerde de gösterilecek.

Bu yıl Cannes adına gösterilecek filmler için jüri oylaması veya herhangi bir ödül dağıtımı yapılmayacak. 2020’nin jüri başkanı olarak açıklanan Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görev teklif edilecek.

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