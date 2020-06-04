73. Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı

04.06.2020 - 08:11
Bu yıl 73’üncüsü yapılacak olan Cannes Film Festivali, corona virüs salgını nedeniyle fiziki olarak yapılamasa da festival programındaki bazı filmler; Venedik, Toronto, New York, San Sebastian gibi festivallerde “Cannes 2020” etiketiyle gösterilecek. Festivalin 56 filmlik resmi seçkisi dün açıklandı.
Başta prömiyer yapılacak San Sebastian Film Festivali olmak üzere, birçok önemli festivalde Cannes etiketiyle gösterilecek olan filmler, festival direktörü Thierry Fremaux tarafından açıklandı. Fransız filmlerin ve kadın yönetmenlerin filmlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiği 56 filmlik seçki şöyle:
THE FRENCH DISPATCH - Wes Anderson
ÉTÉ 85 - François Ozon
ASA GA KURU (True Mothers) - Naomi Kawase
LOVERS ROCK - Steve McQueen
MANGROVE - Steve McQueen
DRUK (Another Round) - Thomas Vinterberg
ADN (DNA) - Maïwenn
LAST WORDS - Jonathan Nossiter
HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS -Hong Sang-Soo
EL OLVIDO QUE SEREMOS (Forgotten we'll be) - Fernando Trueba
PENINSULA - YEON Sang-Ho
IN THE DUSK (Au crépuscule) - Sharunas BARTAS
DES HOMMES (Home Front) - Lucas BELVAUX -
THE REAL THING - Kôji Fukada
PASSION SIMPLE - Danielle Arbid
A GOOD MAN - Marie Castille Mention-Schaar
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT - Emmanuel Mouret
SOUAD - Ayten Amin
LIMBO - Ben Sharrock
ROUGE (Red Soil) - Farid Bentoumi
SWEAT - Magnus Von Horn
TEDDY - Ludovic et Zoran Boukherma
FEBRUARY (Février) by Kamen Kalev
AMMONITE - Francis Lee
UN MÉDECIN DE NUIT - Elie Wajeman
ENFANT TERRIBLE - Oskar Roehler
NADIA, BUTTERFLY - Pascal Plante
HERE WE ARE - Nir Bergman
SEPTET: THE STORY OF HONG KONG - Ann Hui, Johnnie TO, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam
FALLING - Viggo Mortensen
PLEASURE - Ninja Thyberg
SLALOM - Charlène Favier
CASA DE ANTIGUIDADES (Memory House) - Joao Paulo Miranda Maria
BROKEN KEYS (Fausse note) - Jimmy Keyrouz
IBRAHIM - Samir Guesmi
BEGINNING (Au commencement) - Déa Kulumbegashvili
GAGARINE - Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
16 PRINTEMPS - Suzanne Lindon
VAURIEN - Peter Dourountzis
GARÇON CHIFFON - Nicolas Maury
SI LE VENT TOMBE (Should the Wind Fall) - Nora Martirosyan
JOHN AND THE HOLE - Pascual Sisto
STRIDING INTO THE WIND (Courir au gré du vent) - WEI Shujun
THE DEATH OF CINEMA AND MY FATHER TOO (La Mort du cinéma et de mon père aussi) - Dani Rosenberg
EN ROUTE POUR LE MILLIARD (The Billion Road) - Dieudo Hamadi
THE TRUFFLE HUNTERS - Michael Dweck et Gregory Kershaw
9 JOURS A RAQQA - Xavier de Lauzanne
ANTOINETTE DANS LES CÉVÈNNES - Caroline Vignal
LES DEUX ALFRED - Bruno Podalydès
UN TRIOMPHE (The big hit) - Emmanuel Courcol
L’ORIGINE DU MONDE - Laurent Lafitte
LE DISCOURS - Laurent Tirard
AYA TO MAJO (Earwig and the Witch) - Gorô Miyazaki
FLEE - Jonas Poher Rasmussen
JOSEP - Aurel
SOUL - Pete Docter
BU YIL CANNES'DA ÖDÜL YOK
Bu yıl Cannes 2020 seçkisinde yer alan filmler, yalnızca şu an ve önümüzdeki bahar ayları arasında sinemalarda gösterilmesi planlanan filmlerden oluşuyor. Filmler, yılın ilerleyen dönemlerinde Venedik ile beraber Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastian, New York, Busan ve Lumière gibi diğer festivallerde de gösterilecek.
Bu yıl Cannes adına gösterilecek filmler için jüri oylaması veya herhangi bir ödül dağıtımı yapılmayacak. 2020’nin jüri başkanı olarak açıklanan Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görev teklif edilecek.