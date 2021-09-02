78. Venedik Film Festivali'nin sanal gerçeklik bölümü başladı: Teknoloji ve sanat bir arada

78. Venedik Film Festivali bünyesinde Venice VR Expanded İstanbul kar amacı gütmeyen kurum Euromersive Turkey’nin çatısı altında; Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde gerçekleşiyor. Salon İKSV ve Kolektif House’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin yarışma bölümünden yirmi bir, en iyiler seçkisinden on ve Biennale College’dan bir adet olmak üzere toplamda 32 proje İstanbullu seyirciyle buluşuyor.

YARATICI SANATÇILARIN ESERLERİNDEN OLUŞUYOR



Etkinlik, ziyaretçileri 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim içerisinde, hikaye anlatımının yeni olanaklarını keşfetmelerine imkan sağlıyor. Bu yılki etkinlikte projelerin çoğu ödül için yarışırken, bir kısmı yaratıcı VR endüstrisinin en iyi örneklerini ve Biennale College programından belli başlı çalışmaları içeriyor. Ayrıca, seçilen projeler sinema, dans ve bilgisayar oyununun engin dünyasından beslenen yaratıcı sanatçıların eserlerinden oluşuyor.



ÜNLÜ YÖNETMENİN ÖDÜLLÜ PROJESİ



Bu yıl Cannes Film Festivali’nin sanal gerçeklik projelerinin yarıştığı Cannes XR’da “En İyi VR Öykü Ödülü”nü kazanan Tayvanlı yönetmen Lun Hui’nin “Samsara” projesi festivale katılanlarda, bebek veya astronot gibi farklı bedenlere dönüşüyormuş hissiyatı yaratarak, dünyayı başka bir perspektiften deneyimlemelerine imkan tanıyor.



Bir diğer proje Lavrynthos ise bir sanal gerçeklik masalı olarak, seyircinin labirentin kötü şöhretli canavarına dair beklentilerini alt üst ederek klasik Minotor mitini yeniden anlatıyor. Yönetmenliğini, geçen yılın popüler VR projesi “Gravity VR”ın yönetmenleri Amir Admani ve Fabito Rychter üstleniyor.