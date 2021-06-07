9. Boğaziçi Film Festivali'nin tarihleri açıklandı

Hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali bu yıl 23–30 Ekim tarihleri arasında dokuzuncu kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Kurmaca ve Ulusal Kısa Belgesel film yarışması kategorilerinde heyecan devam edecek.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü için jüri karşısına çıkarken; yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında ödüller dağıtılacak.

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