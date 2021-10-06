Adele beklenen albümünden ilk tanıtımını yayınladı

Adele, uzun süren bekleyişin ardından yeni şarkısıyla döndü. 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, dün Twitter hesabından Easy On Me adlı yeni şarkısının kısa tanıtımını yaptı. Adele, şarkının çıkış tarihinin 15 Ekim olduğunu duyurdu.



Siyah-beyaz klipte Adele gitmekte olan bir otomobilin camından görülüyor. Şarkısı da otomobilin müzik çalarından duyuluyor. Kısa tanıtıma, şarkının sadece piyanolu enstrümantal kısmı yansıyor.



Adele’nin hayranları, bu kısa tanıtımla heyecanlandı. Şarkıcının geri dönüşünden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.



Yeni şarkı tanıtımı, önceki gün Adele’nin dördüncü albümünün çıkmak üzere olduğu söylentileri üzerine geldi.



Diğer üç albümüne de 19, 21 ve 25 olmak üzere yaşını ad olarak veren Adele’nin dördüncü albümünün adının da 30 olacağı tahmin ediliyor. 2008, 2011 ve son olarak da 2015’te albüm çıkaran Adele’in 30’lu yaşlarını anlatan şarkılar için ilham verecek pek çok şey oldu hayatında. Bunların başında, çocuğunun babası Simon Konecki’den boşanması geliyor.



Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

21 albümüyle Yılın Albümü dahil olmak üzere 6 Grammy Ödülü kazanan Adele, böylece bir gecede en çok Grammy Ödülü kazanan kadın şarkıcı olarak Beyoncé ile eşit oldu. 21, ABD ve İngiltere albüm listelerinde en uzun süreli bir numarada kalan solo kadın albümü olarak müzik tarihine geçti.



21 ile Adele, Guinness Rekorlar Kitabı'na çok sayıda rekor ile giriş yaptı. İngiltere'de bir yıl içinde üç milyondan fazla kopya satan ilk sanatçı oldu.



Hello şarkısı, 2017 Grammy Ödülleri'nde "Yılın Kaydı", "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Pop Solo Performansı" ödüllerini kazanırken; 25 albümü, "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünün yanında "Yılın Albümü" kategorisinde de Grammmy kazandı. Böylece Adele, 2012'de 21 albümüyle kazandığı ödülün ardından bu seneki zaferiyle Grammy Ödülleri tarihinde iki defa "Yılın Albümü" ödülünü kazanan ikinci kadın sanatçı oldu.