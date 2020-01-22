Afişi yayınlanan İzmir’in Kızları için geri sayım (24 kişi, 24 Sezen Aksu şarkısı)

Most Production’ın yapımcılığını yaptığı, Sezen Aksu şarkılarından hazırlanan, seksenlerde geçen İzmir’in Kızları adlı yeni müzikli oyunun afişi yayınlandı. 24 kişilik ekip, 24 Sezen Aksu şarkısıyla 24 Ocak’taki prömiyeriyle ilk kez seyirciyle buluşuyor.



Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi usta ve başarılı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan İzmir’in Kızları isimli yeni müzikli oyunun afişi de yayınlandı. Seksenler döneminin esintilerini Sezen Aksu şarkılarıyla birleştirerek seyirciye keyifli bir müzikli oyun sunan ekip 3 aydır durmadan prova yapıyor. Tüm ekip aylardır hem şan dersi alıyor hem de özel hocalarla koreografi çalışıyor.



24 Ocak’ta Uniq Hall’de ilk kez seyirci ile buluşacak oyunun prömiyer biletleri günler öncesinden tükendi. Serdar Saatman’ın kaleminden ve Gaye Cankaya yönetmenliğinde sahneye aktarılan İzmir’in Kızları'nın koreografisini Selçuk Borak, müzik direktörlüğü ise Murat Cem Orhan yapıyor.