Ajda Pekkan’ın NFT çekilişi için son 2 gün

Türkiye’de birçok ilke imza atan Ajda Pekkan, NFT dünyasına da adım attı. Süperstar’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu 15 Ocak'ta yayınlandığı günden itibaren yoğun bir taleple karşılandı. Pekkan'ın NFT koleksiyonuna ilgi gösterenler, toplamda 300 bin dolarlık token satıldı.



250 dolar değerinde token alanlar, Ajda Pekkan NFT’lerine sahip olmak için düzenlenecek çekilişe katılım hakkı kazanıyor. NFT çekilişine katılma şansı 25 Şubat’a kadar devam ediyor. Yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Ajda Pekkan’ın NFT’lerine sahip olabilecek.



NFT NEDİR?



İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.