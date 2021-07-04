Akademi'den 395 kişiye üyelik daveti

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl üyelik davetinde bulunduğu 395 sanatçı ve yöneticiyi açıkladı.

04.07.2021 - 14:16

Akademi'den 395 kişiye üyelik daveti

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Sinema dünyasının farklı branşlarından profesyonelleri bir araya getiren ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar‘ı dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, ya da daha çok kullanılan adıyla Akademi, bu yıl üye olmaları için davet gönderilen 395 ismi açıkladı.

GEÇEN YILIN YARISI KADAR

Beyazperde'nin haberine göre; bu sayı, geçen yılki davet sayısının yaklaşık yarısı oldu. 2021 yılındaki davetlerin %46'sı kadın, %39'u yeterince temsil edilmeyen etnik/ırksal topluluklar olurken, toplam sayının %53'ü Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 49 ülke üyelerinden oluşuyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yeni davet edilen isimler arasında Walt Disney CEO'su Bob Chapek, Promising Young Woman orijinal senaryo kazananı Emerald Fennell, oyuncu Robert Pattinson, Oscar adayı Andra Day ve Minari yıldızları Steven Yeun, Ye-ri Han ve yakın zamanda ödüle uzanan yardımcı aktris Yuh-Jung Youn yer alıyor.

Yönetmen kategorisinde yeni davetliler arasında Janicza Bravo, Nia DaCosta, Cathy Yan, Darius Marder, Michael Almereyda, Lizzie Borden, Sean Durkin ve Nina Menkes dikkat çekiyor.

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