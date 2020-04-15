Akademisyenlerden ev orkestrası

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyeleri, ‘15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü unutmadı. Akademisyenler, en iyi klasik müzik yapıtları arasında yer alan ‘Sarabande’ eserini; evlerinden, her biri ayrı bir enstrüman çalarak, aynı anda yorumladı.

DHA 15.04.2020 - 12:23

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Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde evlerinden George Frideric Handel'in unutulmaz ‘Sarabande’ adlı eserini çeşitli enstrümanlarla yorumladı.

Akademisyenlerin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde geçirilen zor günlerde moral vermeyi amaçladığına dikkat çekildi.

Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan, Türk sanatçıların önerisiyle UNESCO tarafından 2012 yılından bu yana Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 14 Nisan, eser sahibi Handel'in de ölüm yıldönümü. Handel’in ölümsüz eserinin, icra edildiği her dönemde dinleyenlere ilham vermiş notaları barındırıyor. 

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