Al Capone'un silahına 1 milyon dolar

ABD'li ünlü mafya lideri Al Capone'un esyaları, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Witherell's Müzayede Evi'nde tahmin edilenden 4 kat daha fazla bir fiyata satıldı.

Açık artırmada Al Capone'a ait 175 kişisel eşya toplam 3,1 milyon dolara (27 milyon lira) alıci buldu.

Müzayedede Al Capone'un "Sevgilim" diye adlandırdığı ve değeri 150 bin dolar olan favori silahı 1911 Colt'un 1 milyon dolara satıldığı açıkladı.

Ünlü gangsterin vergi kaçakçılığı nedeniyle Alcatraz'da hapisteyken tek çocuğu Sonny'ye yazdığı mektubu 56,700 dolara, pirlanta kapli Patek Philippe cep saatinin ise 230 bin dolara satıldı.