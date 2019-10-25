Yönetmen ve oyuncu Ali Atay, vizyona giren komedi ve polisiye türündeki yapım Cinayet Süsü hakkında konuştu. Filmlerinin hikayelerini yazarken basit ve klasik konulardan yola çıktığını belirten Atay, kendisi için esas belirleyici olanın konudan çok o konunun işleniş biçimi olduğunu söyledi.

"KÖTÜYSE SETE ÇIKMAM"

Bir gün, tam olarak içine sinmeyen bir hikaye yazmışsa yanlışta ısrar etmeyeceğini dile getiren Atay, "Baktık çok kötü bir hikaye var. Çalışmışız, senaryoyu yazdık, çok kötü olduğunu düşünüyoruz ama o senaryo için bir deadline var, paralar ödenmiş, sete çıkılacak falan, inan ben o sete çıkmam. Derim ki ben bu senaryoyu çekemem. Yapamam yani" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN ÖTESİNDE KOMİK OLDU"



Atay, Cinayet Süsü'nün gerçekten içine sinen bir iş olduğunun altını çizerek, "Film bitince uzaklaşıp dışarıdan bakıyorum. Yani bir seyirci olarak söylüyorum bunu. Film her şeyin ötesinde çok komik oldu. Bu tür filmlerin gerçekten seyirciyle buluşmasını istiyoruz" diye konuştu.



KARAKTERE ÇOK ISINDIM



Filmde Salih karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt da senaryoyu okuduğunda, projede yer almak istediğini söyledi. Bozkurt, şunları kaydetti: "Senaryoyu okuduğumda -ki çoğunlukla gülmem- aman çocuklar uyanmasın diye kıs kıs, gece 2'de 3'te güldüğümü hatırlıyorum. 'Bu filmin içinde olmam lazım Ali. Hani o kadar sevdim filmi' demiştim. Aynı dönem dizi yoğunluğundan ötürü katılmama durumu oluşunca, senaryodan daha sonra çıkartıldığını öğrendiğim bir deli sahnesi vardı, hiç olmazsa onda oynayayım istiyordum. Tabii sonra istediğim karakteri yani Salih'i oynamış oldum. Salih'i zaten çok istiyordum. Okur okumaz çok ısınmıştım karaktere. Ali'ye de söylemiştim zaten. Ali de 'Başka kimseyle olmuyor. Senin sesini duyuyorum karakterde' demişti."

"SEYİRCİ ANLAMADI DİYE DİYE BİR ŞEY YOK"



Oyunculuğunun yanında senaryo ekibinde de yer alan Feyyaz Yiğit ise komedi filmlerinde, durumun kendi komikliğinin dışında zorlama şakalara yer verilmesinin kaliteyi düşürdüğünü dile getirdi. Yiğit, özellikle Hollywood sinemasında klasikleşmiş ögeleri kullandıklarını aktararak, şunları söyledi:



"Hollywood'da yapılmış seri katil filmlerini izledik. Seri cinayetler, psikopatlar, şunlar bunlar... Bizde seri katil diye bir şey yok. Bizde sapık, manyak diyorlar. Bizim düşündüğümüz şey, ülkemizde böyle bir şey olsa gerçekten ne tepki veririz. Çünkü tamamen yabancıyız buna. O yüzden bu durumunun ikna edici olması lazım çünkü sadece filmlerden bildiğimiz bir şey bu bizim."

Cinayet Süsü filmiyle seyirciye salonda geçirebileceği çok güzel 2 saat ve başından sonuna kadar eğlenceli bir film vermek istediklerinin altını çizen Yiğit, "Seyirciyi ben kendimden ayrı görmüyorum. Ali ve Aziz de öyle. Seyirci başka bir şey, biz başka bir şey değil. Bir iş yapıp da 'Seyirci anlamadı.' diye bir şey yok. Sen anlatamamışsındır. Ben de bir seyirciyim. Ben de sinemaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.



CİNAYET SÜSÜ'NÜN KONUSU



Ülke tarihinin en gizemli cinayet vakasını çözmeye çalışan bir grup insanın yaşadıklarını merkeze alan filmin konusu şöyle: "Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan "Cinayet Büro" ekibi, hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasına el koyar. Tuhaf cinayetler birbiri ardına gelirken, ekibin elinde delil de ipucu da yoktur. Sinirler gerilmeye, amirler rahatsız olmaya başlar. Olaylar arttıkça basının ve halkın ilgisinin de yoğunlaşmasıyla bu durum Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Sonunda Emniyet Genel Müdürü, ABD'den gelen "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu, rehberlik etmesi için başkomiser Emin'in ekibine atar. Telaş, baskı ve çaresizlik altında ezilen Emin ve arkadaşları, Türkiye'nin gördüğü en tuhaf cinayet zincirini, olabilecek en ters köşe yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır."

Taff Pictures'ın yapımcılığında hayata geçirilen Cinayet SüsÜ'nün senaryosunda Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası bulunuyor. Filmde, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit ile Mert Denizmen rol aldı.