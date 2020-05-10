Altın Küre'ye (Golden Globes) salgın nedeniyle yeni kurallar

Corona virüs salgını sebebiyle bu yılki Altın Küre Ödülleri’nde değişiklik yapıldı. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nin bu yıl yapılacak 78'incisinde, yabancı dilde film kategorisinde yarışan filmler için yeni kurallar belirlendi.



Önceki yıllarda Altın Küre’de yabancı dilde film kategorisinde yarışan filmlerin, kendi ülkelerinde ödül töreninden 15 ay öncesine kadar gösterime girmiş olması gerekirken, salgın nedeniyle bu kural değiştirildi. HFPA, 2021 yılında gerçekleşecek olan Altın Küre için, yabancı dildeki filmlerin gösterimleri kendi ülkelerinde gerçekleşememiş olsa bile gösterimlerinin planlanmış olmasının yeterli olacağını duyurdu. Ayrıca sinemada gösterilmeyen yabancı dildeki filmlerin bulundukları ülkeye ait ya da uluslararası herhangi online bir platformda seyirci ile buluşmuş olması Altın Küre’ye aday olmaları için yeterli sayılacak.

FİLMLER DVD'DEN YA DA ONLINE İZLENECEK



Tüm bunlara ek olarak yabancı dildeki filmlerin Akademi üyeleri için herhangi bir sinema salonunda da gösterilmiş olması gerekmiyor. Bunun yerine yabancı film dağıtıcıları HFPA üyeleri için bir gösterim tarihi belirleyecek. Aynı şekilde dağıtıcılar DVD ya da link yolu ile HFPA üyelerinin yabancı dildeki filmlere evlerinden ulaşabilmelerini sağlayacak.

TINA FEY VE AMY POEHLER SUNACAK



Mart ayında alınan bir kararla normalde bir filmin Altın Küre Ödülleri’nde yarışabilmesi için Los Angeles bölgesinde bir sinema salonunda Hollywood Yabancı Basın Birliği üyelerine gösterilmesi kuralı da değiştirilmişti. Sinema salonları kapalı olduğu için Hollywood Yabancı Basın Birliği üyelerine filmlerin DVD’lerinin veya online olarak izleyebilecekleri bir linkin ulaştırılması kararı alınmıştı.



2021 yılında düzenlenecek 78. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu Tina Fey ile Amy Poehler gerçekleştirecek. Törenin tarihi henüz tam olarak belirlenmedi.