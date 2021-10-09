Altın Portakal Ödülleri için geri sayım

Törende jüri üyeleri Emin Alper, Ahmet Sesigürgil, Ayfer Tunç, Gaye Su Akyol, Hazal Kaya, Muhammet Uzuner, Senem Tüzen, Öykü Karayel, Tunç Şahin, Didem Pekün, Pelin Esmer, Pınar Öğünç’ün yanı sıra Demet Evgar, Şerif Sezer, Yusuf Sezgin, Derya Alabora, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Nihal Yalçın, Mert Fırat, Uğur Polat, Hare Sürel, Ushan Çakır, Tamer Karadağlı, Erkan Petekkaya, Kerem Fırtına, Birol Güven ve sanat dünyasından daha pek çok isim Antalya’da olacak.



Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı törenin ardından bir haftalık sinema maratonu sona erecek.



“ALTIN PORTAKAL HATIRA ORMANI” AÇILDI



58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dün Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandırma amacıyla “Altın Portakal Hatıra Ormanı”nı oluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in önderliğinde “Gelecek Umutla Yeşerecek” diyerek “Altın Portakal Hatıra Ormanı”nın ilk fidanları Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Emin Alper, jüri üyeleri Senem Tüzen, Ayfer Tunç, Muhammet Uzuner, sinema oyuncuları Derya Alabora, Şerif Sezer, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Kerem Fırtına, festival konukları ve orman yangınlarında büyük bir özveriyle çalışan itfaiye erleri ile birlikte dikildi.i.