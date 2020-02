Andrew Caldwell, Matrix 4 kadrosunda

Matrix efsanesinin yıldızları Reeves ve Carrie-Anne Moss'a, serinin 4. filminde eşlik edecek isimleri netleşiyor.

Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere'den sonra Andrew Caldwell da filmin oyuncu kadrosuna katıldı.

BİLİNEN 3 PROJESİ VAR



iZombie dizisinde canlandırdığı Harley Johns karakteriyle tanının Andrew Caldwell son olarak Henry Danger dizisinde Mitch Bilsky'e hayat vermişti. Caldwell'in önümüzdeki dönem; Welcome to Paradise, The Bellmen ve For the Hits projelerinde rol alacağı biliniyor.



GİŞEDE NEO İLE JOHN WICK KARŞI KARŞIYA



Warner Bros. başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı. Reeves'in iki filminin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.