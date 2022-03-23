    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olmaya aday

Pop art akımının öncü ismi Andy Warhol’un ikonik Marilyn Monroe portresi yeniden gündemde. 200 milyon dolara satılması planlanan tablo, 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olabilir.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 12:06

Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olmaya aday

İlişkili Haberler

Andy Warhol'un kamerasına 13 bin 750 dolar

Andy Warhol'un kamerasına 13 bin 750 dolar

Andy Warhol'un görülmemiş fotoğrafları

Andy Warhol'un görülmemiş fotoğrafları

1960'lı yıllarda bir sanat formu olarak ortaya çıkan Pop art'ın en önemli temsilcisi Andy Warhol, popüler kültüre atıfta bulunan eserleriyle tanınıyor.

Yarattığı renkli tablolarla öne çıkan Warhol, şu sıralar Hollywood ikonu Marilyn Monroe'yı resmettiği 'Shot Sage Blue Marilyn' tablosuyla yeniden gündemde. Sanatçının en ünlü çalışmalarından biri olan tabloyu satışa çıkaran Christie Evi, hedeflediği satış miktarıyla büyük bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. 

GELİR BAĞIŞLANACAK

Müzayede evi, Hollywood ikonunun resmedildiği portrenin yaklaşık 200 milyon dolara alıcı bulmasını planlıyor. Sanatçının 1964 yılında kaleme aldığı eser, eğer bu fiyata satıcı bulursa bir müzayedede satılan en pahalı 20. yüzyıl eseri olacak.

Satıştan elden edilen gelir, çocuklar için sağlık ve eğitim yardımında bulunan Zürih’teki Thomas ve Doris Ammann Vakfı’na gidecek.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...