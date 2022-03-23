Andy Warhol'un Marilyn Monroe tablosu 20. yüzyılın en pahalı sanat eseri olmaya aday

1960'lı yıllarda bir sanat formu olarak ortaya çıkan Pop art'ın en önemli temsilcisi Andy Warhol, popüler kültüre atıfta bulunan eserleriyle tanınıyor.

Yarattığı renkli tablolarla öne çıkan Warhol, şu sıralar Hollywood ikonu Marilyn Monroe'yı resmettiği 'Shot Sage Blue Marilyn' tablosuyla yeniden gündemde. Sanatçının en ünlü çalışmalarından biri olan tabloyu satışa çıkaran Christie Müzayede Evi, hedeflediği satış miktarıyla büyük bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

GELİR BAĞIŞLANACAK

Müzayede evi, Hollywood ikonunun resmedildiği portrenin yaklaşık 200 milyon dolara alıcı bulmasını planlıyor. Sanatçının 1964 yılında kaleme aldığı eser, eğer bu fiyata satıcı bulursa bir müzayedede satılan en pahalı 20. yüzyıl eseri olacak.



Satıştan elden edilen gelir, çocuklar için sağlık ve eğitim yardımında bulunan Zürih’teki Thomas ve Doris Ammann Vakfı’na gidecek.