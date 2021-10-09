Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmdeki sahnelerden etkilenen seyirciler baygınlık geçirdi

8'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterimde yer alan Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj' filmindeki gerçekçi sahnelerden etkilenen 3 seyirci baygınlık geçirip hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 09.10.2021 - 15:03

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmdeki sahnelerden etkilenen seyirciler baygınlık geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altın Portakal Ödülleri için geri sayım

Altın Portakal Ödülleri için geri sayım

Cillian Murphy Oppenheimer filminin başrolünde

Cillian Murphy Oppenheimer filminin başrolünde

​Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi gerçekleşen Altın Portakal Film i'nde dün gece 'Kürtaj' filmi izletildi. Özel gösterimde yer alan filmde seyirciler bazı sahnelerden etkilendi. Audrey Diwan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Kürtaj'daki gerçeği aratmayan sahneler nedeniyle filmin başında 2 kişi, filmin son dakikalarına doğru 1 kişi baygınlık geçirdi. Bu kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Venedik Film i'nde de gösterime giren filmde seyirciler arasında baygınlık geçirenler olmuştu.

'Kürtaj' filmi Venedik Film i'nden Altın Aslan Ödülü almıştı.

Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film i'nde yapmıştı.

FİLMİN KONUSU

Film, 60'lı yılların Fransa'sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Annie'nin mücadelesini anlatıyor. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Annie, beklenmedik bir hamilelikle karşı karşıya kalır. Bu, geleceğe dair tüm hayallerinin elinden kayıp gitmesi anlamına gelmektedir. Gebelik süreci ilerledikçe Annie, çevresi tarafından yalnız bırakılacaktır, zira kürtajın yasal olmadığı 60'lı yılların Fransa'sında bu karar cesaret gerektirmektedir.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...