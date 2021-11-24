Arctic Monkeys konser tarihi ve bilet fiyatları (Arctic Monkeys konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?)

Dünya turnesi kapsamında 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek olan İngiliz Rock grubu Arctic Monkeys, 2019 yılının ardından çıkacakları ilk canlı konser turne tarihini duyurdu.

Duyurulan konser takvimine göre; grup, ağustos ayında Hırvatistan, Türkiye, Çekya ve Türkiye’de sahne alacak.

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Instagram hesabından, Arctic Monkeys'in Türkiye konser tarihi paylaşıldı. Buna göre konser, 9-10 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

ARCTİC MONKEYS KONSERİ BİLET FİYATLARI



Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 ₺



Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 ₺



Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 ₺



Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 ₺



Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 ₺