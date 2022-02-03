Art Spiegelman imzalı 'Maus'a ABD okullarında yasak

Maus: Hayatta Kalanın Öyküsü adlı grafik roman yetişkinlere yönelik olduğu iddiasıyla bazı ABD okullarında yasaklandı.



Grafik roman Tennessee Eyaleti’nde yer alan bazı okullar tarafından, belirli yaş gruplarının müfredatından kaldırıldı.



Sosyal medyada aldıkları olumsuz tepkiler üzerine okul, romanın, 'Gereksiz küfürlü konuşmalar ve çıplaklık', içerdiğini, şiddet ve intihar tasvirlerinin 13-14 yaşındaki çocuklar için çok fazla olduğunu söyledi.



Art Spiegelman, CNBC’ye verdiği röportajda, bu karar üzerine şaşırdığını ve bu yasağı George Orwell’in distopyalarına atıfla “Orwellvari” olarak tanımladığını ifade etti.



73 yaşındaki yazar şöyle konuştu: 'Ne?’ diyerek ağzım açık bir şekilde kaldım. Kitabımdan bir şeyler öğrenen birçok gençle tanıştım. Delirmişler

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