Art Spiegelman imzalı 'Maus'a ABD okullarında yasak

Art Spiegelman imzalı ve alanında Pulitzer Ödülü alan ilk yapıt olan Maus grafik romanı bazı ABD okullarında yasaklandı.

Haberler 03.02.2022 - 12:42

Art Spiegelman imzalı 'Maus'a ABD okullarında yasak
Fotoğraf: AFP

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Maus: Hayatta Kalanın Öyküsü adlı grafik roman yetişkinlere yönelik olduğu iddiasıyla bazı ABD okullarında yasaklandı.

Grafik roman Tennessee Eyaleti’nde yer alan bazı okullar tarafından, belirli yaş gruplarının müfredatından kaldırıldı.

Sosyal medyada aldıkları olumsuz tepkiler üzerine okul, romanın, 'Gereksiz küfürlü konuşmalar ve çıplaklık', içerdiğini, şiddet ve intihar tasvirlerinin 13-14 yaşındaki çocuklar için çok fazla olduğunu söyledi.

Art Spiegelman, CNBC’ye verdiği röportajda, bu karar üzerine şaşırdığını ve bu yasağı George Orwell’in distopyalarına atıfla “Orwellvari” olarak tanımladığını ifade etti.

73 yaşındaki yazar şöyle konuştu: 'Ne?’ diyerek ağzım açık bir şekilde kaldım. Kitabımdan bir şeyler öğrenen birçok gençle tanıştım. Delirmişler

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