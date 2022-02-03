Nazım Hikmet’in hiç bilinmeyen şiiri '120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basın Nazım' sergisinde

Usta şair Nazım Hikmet Ran’ın, 120’nci doğum günü için basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan sergi geçen ay Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar sonucu hazırlanan 120. Yaş Gününde Bilinmeyen Yönleriyle Basın Nazım sergisinde, usta şair hakkında araştırmacıların dahi bilmediği şiiri de gün yüzüne çıktı. 1925 yılında Orak Çekiç Gazetesi’nde ‘Destancı Arkadaş’ ismiyle yayımlanan ve o dönemde bulunan gazetelere karşı eleştirilerin yer aldığı şiir, Nazım’ın hiçbir kitabında bulunmuyor.

15 ŞUBAT'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK



Araştırmacı Deniz Dalkılınç ve Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç arşivinden, usta şair Nâzım Hikmet’in bilinmeyen şiir ve yazıları, 15 Şubat’a kadar görülebilecek.



Sergi hakkında detayları paylaşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, şairlerin yaş günlerinin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti.



Sergide bilinmeyenlerin ağırlık olduğunu dile getiren Özkılınç, “Bunun yanında Nazım Hikmet’in bazı fotoğrafları ilk kez bu sergide yer alacak. Yurt dışında yayınlanmış bazı kitaplarına da yer verdik. Nazım Hikmet’in 1950’li yıllara ait daktilo edilmiş şiirlerini bulduk. Bunu da bir sahaftan elde ettik” dedi.



ARAŞTIRMACILAR: İLK KEZ GÖRÜLDÜ



Nazım Hikmet’in şu ana kadar yayınlanmış hiçbir kitabında bulunmayan ‘Gazetelerin Destanı’ adlı şiirin de bu sergide okuyucuyla buluştuğunu paylaşan Özkılınç, “Sadece okurlar değil, Nazım Hikmet araştırmacılarının dahi bilmediği bir şiir. Onlarla da görüştük ve bu şiiri ilk kez gördüklerini söylediler. Bu serginin böyle bir armağanı da oldu. Nazım Hikmet o zamanlar Orak Çekiç adlı gazatede yazıyor ve onunla birlikte gazetelere bir eleştirisi var. O yıllarda yayınlanan Nevhid, Tanin gibi birkaç gazeteyi eleştiriyor. Birçok gazeteye eleştirisi var ve kendi yazdığı gazeteyi ise halkın yanında bir gazete olarak betimlemiş. Diğer gazeteleri de çeşitli sınıfların, katmanların gazetesi olarak nitelemiş” diye konuştu.

