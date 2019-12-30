Atatürk rolü teklif edilen Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama

Kıvanç Tatlıtuğ'un TRT'de ekrana gelecek olan 8 bölümlük Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı iddiası bir süredir gündemde. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan konuya Tatlıtuğ bir açıklık getirerek, bunun zamansızlık problemi yüzünden gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.



Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, "Evet, teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerden biri Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak, daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT’nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik” dedi.



Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Organize İşler Sazan Sarmalı'nda rol aldı.

Şimdi gözler, Tatlıtuğ yerine hangi ünlü oyuncuya Atatürk'ü canlandırma teklifi götüreceği bilinmeyen TRT'ye çevrildi.



Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda Hadi Be Oğlum, Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi filmler ile Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel ve Çarpışma adlı dizilerde rol aldı. Ünlü oyuncu kariyerinin ilk yıllarında ise Gümüş, Menekşe İle Halil, Aşk-ı Memnu, Ezel ve Kuzey Güney adlı dizilerle adından söz ettirdi.