Atatürk'ün açık artırmadaki ceketinin değeri 55 bin dolara çıktı

Atatürk'ün, başyaveri Salih Bozok'un evinde unuttuğu ve hatıra olarak kendisine hediye ettiği ceketi, "arthill" isimli açık artırma sitesinde çevrim içi olarak satışa çıkarılmıştı.



Açılış fiyatı 1 dolar olan, verilen tekliflerle 9 Nisan'da 15 bin dolara yükselen ceketin değeri 55 bin dolara kadar çıktı.



Açık artırmanın son günü olan 18 Nisan'da en çok fiyat veren kişi veya kurum ceketin sahibi olacak.



Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak, diğer kısmı ise özel ilgi ve tedaviye ihtiyacı olan kimsesiz çocuklar yararına vakıf kurulmasında değerlendirilecek.



RAHMİ KOÇ MÜZESİ'NDE SERGİLENDİ

Bozok Ailesi'nde 3 kuşak korunan bu çok özel miras, ilk olarak Ankara'daki Atatürk Odası'nda sergilenirken 2011'den günümüze kadar 10 yıl boyunca Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.