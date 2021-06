Ayı Teddy dizi kahramanı oluyor

Ayı Teddy'nin kahramanı olduğu Ted filminin dizi uyarlaması geliyor. Seth MacFarlane’in yönetmenliğini üstlendiği ve ayını zamanda Ted’i seslendirdiği komedi filmi, Peacock kanalında dizi uyarlaması olarak ekrana gelecek.



Family Guy, American Dad! ve A Million Ways to Die in the West ve yarattığı Ayı Teddy ile tanınan Seth MacFarlane, dizi versiyonunda da Ayı Teddy karakterini seslendirmeye devam edecek.

MacFarlane, aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstlenirken, Erica Huggins de kendisi ve MacFarlane'in Fuzzy Door Productions markası altında yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

65 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ve 2012'de gösterime giren ilk Ted filmi, 550 milyon dolarlık hasılatıyla büyük bir gişe rekoru kırdı. 2015 yılında 215 milyon doların üzerinde hasılat elde eden bir devam filmi gösterime girdi.

MacFarlane'in sesiyle birlikte, filmlerde Mark Wahlberg, Jessica Barth, Giovanni Ribisi, Mila Kunis ve Amanda Seyfried başrollerde yer aldı.