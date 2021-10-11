Balıkesir’de Adramytteion kazılarında Roma hamamı ortaya çıktı

Balıkesir Burhaniye'deki Ören Mahallesi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Doç. Dr. H. Murat Özgen başkanlığında yaklaşık 10 yıldan beri devam eden kazıların bu yılki bölümünde, M.S. 2. ila 3.yüzyıla ait Roma Liman hamamı ortaya çıktı.

Kazı alanı, Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları'na katılan 32 bilim insanı tarafından gezilirken, Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen, konuklara kazı ve Roma hamamı hakkında bilgiler verdi. Roma hamamı kalıntısının heyecan verici olduğunu anlatan Özgen, “2021 yılı Adramytteion kazı ve yüzey yaraştırmaları, saha çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl saha çalışmalarının sonunu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin organize ettiği bir sempozyumla taçlandırmış olduk" dedi.

"Kazılarda asıl bizi heyecanlandıran, Adramyyteion karasalındaki ilk Roma yapısı niteliğindeki Liman hamamı oldu. M.S. 2. ila 3. yüzyılda, avlusunun bir kısmını geçtiğimiz yıllarda açığa çıkarmış vaziyetteydik" diyen Özgen, "Oradaki çalışmalarımız hamam yapısının hipakus sistemi, yani cehennemlik diye de tabir edilen taban altı ısıtım sistemini de kısmi olarak açığa çıkardık. Oldukça büyük bir yapı. Önümüzdeki dönemlerde düzenlemelerle birlikte bunu daha da açığa çıkaracağız" diye konuştu.

Özgen ayrıca, "Burada çıkan eserlerin prodüksiyon canlandırmasında sergileneceği bir sergi evini de Ören’e kazandırmak için elimizden gelen cabayı gösteriyoruz” dedi.