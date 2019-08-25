Instagram üzerinden kültürel önerilerde bulunan ABD eski başkanı Barack Obama, 2019 yazı için favori şarkılarından bir liste hazırladı.
58 yaşındaki Obama, playlist’inde Drake ile Rihanna’dan Beyonce’ye, Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya uzanan 44 şarkıcı ve şarkıya yer verdi.
Bu yaz, eşi Michelle Obama ile birlikte dinlediklerini açıkladığı müzik listesini takipçileriyle paylaşan Obama, “Yazın bitmesiyle birlikte işte Michelle ve benim dinlediklerimizden bir örnek. Bazıları yeni, bazıları eski, bazıları hızlı, bazıları yavaş. Keyfiniz çıkarmanızı umarım” notunu yazdı.
Obama, geçtiğimiz günlerde de 2019 yazında okuduğu kitapların listesini takipçilerine sunmuştu.