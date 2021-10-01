BASE Tophane-i Amire’de sanat severleri bekliyor!

BASE, Türkiye’nin 42 farklı şehrindeki 75 üniversiteden 1200’e yakın başvuru aldı. 2021 edisyonunda, seçici kurulun değerlendirmesiyle 100 yeni mezun sanatçının eseri yer alıyor. Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde gençlere destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonu taşıyor.

ÇOK SESLİ SEÇİCİ KURUL



Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2021 yılı başvurularını; Aslı Sümer, Burak Delier, Çağrı Saray, Defne Casaretto, Derya Yücel, Gülçin Aksoy, Memed Erdener, Melek Gençer, Necla Rüzgâr, Nermin Kura, Nilüfer Şaşmazer, Oğuz Erten, Orhan Cem Çetin, Sarp Evliyagil, Seçkin Pirim ve Serhat Kiraz değerlendirdi.

BASE’in küratörü Derya Yücel, Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi BASE’in bu yılki teması olan Rezonans'ı anlattı. Yücel “Beş yıldır yaratıcı aktarımların hayata geçmesini sağlayan ortak titreşim ve bütünsel bir enerji alanı yaratan BASE’in 2021 seçkisi bir metafor olarak rezonans kavramını merkezine alıyor. Çünkü BASE, birbirinden farklı üretimleri, tavırları, düşünce ve yönelimleri, tıpkı birçok frekansı yapısında bulunduran ve karmaşık titreşimleri barındıran bir rezonans alanını paylaşıyor, çoğaltıyor, geleceğe aktarıyor" dedi.



"ORTAK ENERJİ İLE ŞİFAYA ULAŞABİLİR"



Derya Yücel "Politik, sanatsal ve kültürel olarak değişen rezonanslarda aynı titreşimsel ritmi yakalamak ve o ritmin sürekliliğini sağlamak… İşte belki de bu bizi Rezonans'ın yaratacağı o ortak enerji ile doğabilecek bir şifaya ulaştırabilir” diye konuştu.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Grundig, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen BASE, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm hijyen ve güvenlik önlemlerinin ışığında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. BASE, eş zamanlı olarak online olarak ziyaret edilebiliyor.



YENİ MEZUN SANATÇI ADAYLARININ ESERLERİ VAR



Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki sosyal sorumluluk platformlarından Sanata Bi Yer’in destek sponsoru olduğu BASE kapsamında Sanata Bi Yer platformuna üye olmuş yeni mezun sanatçı adaylarının eserleri de yer alıyor.

- Abdulvahap Uzunbay – Atatürk Üniversitesi

- Alper Ayaz – Akdeniz Üniversitesi

- Altuğ Karakahya – Haliç Üniversitesi

- Cemal Doğan – Düzce Üniversitesi

- Gizem Sema Günhan - Uludağ Üniversitesi

- Selin Keskin – Ege Üniversitesi

- Şimel Berfin Polat – Anadolu Üniversitesi

- Tolga Akmermer – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

- Umut Erbaş – Yıldız Teknik Üniversites



BASE 2021 kapsamında konuklar, farklı bir projeyi de deneyimleme şansı yakalıyor. Siesta ve BASE işbirliği ile hazırlanan ve 4 yıldır gerçekleşen ‘Siesta/BASE Art Project’ isimli proje kapsamında, BASE’e katılan sanatçılar Siesta sandalyelerini birer sanat eserine dönüştürüyor ve BASE’deki yerlerini sonraki yılların sanatçılarına bırakıyor.

ÖNCEDEN KAYIT ZORUNLU



Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs önlemleri kapsamında sanatseverlere güvenli koşullarda sergiyi gezme olanağı sağlanabilmesi adına sergi süresi boyunca sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Bu nedenle internet üzerinden ziyaret günü ve saat aralıklarının incelenerek önceden kayıt olunması zorunludur.

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