Bayi Toplantısı yeniden sinemalarda

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı, pandemi nedeniyle erken sona eren vizyon yolculuğuna cuma gününden itibaren devam edecek.

02.07.2020 - 10:45

Bayi Toplantısı yeniden sinemalarda

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Bayi Toplantısı filminin galasına ünlü akını

Bayi Toplantısı filminin galasına ünlü akını

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Bayi Toplantısı’nın başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor.

Konya, Antep ve Erzurum’dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan film, vizyon döneminde seyirciden büyük ilgi görmüş ve gişenin zirvesinde yer almıştı.

BAYİ TOPLANTISI FRAGMANI

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