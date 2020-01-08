Bergüzar Korel’den yeni albüm

Şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına alacağı günü bekleyen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, gelecek ay yeni bir albüm çıkaracağını açıkladı.



Yedi aylık hamile olan Korel, 2020 yılında sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi. Korel, şubat ayının ikinci haftasında müzik marketlerdeki yerini alacak albümü için şimdiden oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.



Korel, 2016 yılında 'Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel’ adında bir albüm çıkarmıştı. Sezen Aksu şarkılarının yer aldığı ve Aykut Gürel’in prodüktörlüğünde hazırlanan albüme Ercüment Orkut, Cem Tuncer, Volkan Topakoğlu, Siney Yılmaz gibi müzisyenler katkıda bulunmuştu.



Korel, yine Aykut Gürel prodüktörlüğünde hazırlanan yeni albümde sözü Aydın Ünsal, müziği Yıldırım Gürses imzalı Son Mektup şarkısının da olduğunu belirtti.