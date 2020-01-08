Bergüzar Korel: İnat ettim yaptım

Babil'de İrfan karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Halit Ergenç'in eşi oyuncu Bergüzar Korel doğacak oğlu için ördüğü tulum ve patiği "İnat ettim yaptım" notuyla sosya medya hesabında paylaştı.

Untitled-3.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e 30 haftayı devirdik be ortak

Bergüzar Korel'den Halit Ergenç'e 30 haftayı devirdik be ortak

Star TV'nin yeni dizisi Babil'in İrfan'ı Halit Ergenç ile oyuncu eşi Bergüzar Korel'i ikinci kez ebeveyn olma heyecanı sardı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 37 yaşındaki oyuncu, son günlerde hamileleğiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"DİKKAT ÜRÜN YERLEŞTİRME VARDIR"

Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan eşi Halit Ergenç ile fotoğrafını "30 haftayı devirdik be ortak" notuyla takipçileriyle paylaşan Korel dün gece de Instagram hesabının hikaye bölümünden doğacak oğlu için ördüğü tulum ve patiği takipçileriyle paylaştı.

Korel, paylaşımına, "Dikkat! Bu story'de (hikaye) ürün yerleştirme vardır. El emeği, göz nuru. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnat ettim, yaptım. Bu da benden... Her türlü sipariş alınır" notunu düştü.

Korel, 2017 yılında da bir AVM'de oğlu Ali için kazak örerken görüntülenmişti.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...