Bergüzar Korel: İnat ettim yaptım

Star TV'nin yeni dizisi Babil'in İrfan'ı Halit Ergenç ile oyuncu eşi Bergüzar Korel'i ikinci kez ebeveyn olma heyecanı sardı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 37 yaşındaki oyuncu, son günlerde hamileleğiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

"DİKKAT ÜRÜN YERLEŞTİRME VARDIR"

Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan eşi Halit Ergenç ile fotoğrafını "30 haftayı devirdik be ortak" notuyla takipçileriyle paylaşan Korel dün gece de Instagram hesabının hikaye bölümünden doğacak oğlu için ördüğü tulum ve patiği takipçileriyle paylaştı.

Korel, paylaşımına, "Dikkat! Bu story'de (hikaye) ürün yerleştirme vardır. El emeği, göz nuru. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnat ettim, yaptım. Bu da benden... Her türlü sipariş alınır" notunu düştü.



Korel, 2017 yılında da bir AVM'de oğlu Ali için kazak örerken görüntülenmişti.