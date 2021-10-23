Big Sean'dan 65 bin arıyla klip çekimi

Amerikalı rapçi Big Sean'ın Hit-Boy'la birlikte hazırladığı yeni şarkısı What A Life'ın için 65 bin arıyla klip çekti.



Instagram'da paylaştığı fotoğrafta arı sürüsüyle kaplı olduğu görülen Big Sean görüntünün gerçek olduğunu ve görsel üstünde herhangi bir şekilde oynanmadığını belirtti.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Fotoğrafıyla hayranlarının yanı sıra diğer kullanıcıların da dikkatini çeken Big Sean, "Şarkıda 100 arı olduğunu söylüyorum ama aslında üstümde 65 bin arı vardı. Photoshop da kullanmadık. Üzerimde 65 bin arı vardı… Arı kovanına sevgiler. Bunun lanet bir efekt ya da onun gibi bir şey olduğunu düşünmenizi istemiyorum" dedi.

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