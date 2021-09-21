Dünyaca ünlü Koreli grup, BM’de klip çekti

Birleşmiş Milletler, liderlerin yanısıra dünyaca ünlü BTS müzik grubunu ağırladı. Güney Kore’de hükümet tarafından özel elçi seçilen ve diplomatik pasaport sahibi olan K-Pop grubu BTS, BM Genel Kurulu’nda iklim değişikliğiyle ilgili bir konuşma yaptı. Grup ‘‘Permission to dance’’ adlı parçalarına Birleşmiş Milletler’de bir de klip çekti.

NTV 21.09.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:09

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