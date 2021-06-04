Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’den üç bölümlük konser serisi

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon, sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin konserlerini, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilere sunacak.



Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak. Prime Day Show, tüm Amazon müşterileri tarafından 30 gün boyunca izlenebilecek.



Billie’nin sinematik performansları zamansız bir Paris mahallesini ekranlara taşıyacak. Sinemanın doğum yeri olarak bilinen Paris’te geçen hikâyenin yönetmen koltuğunda Billie Eilish ve Sam Wrench oturacak ve hikâye, Billie Eilish’in gelecek günlerde çıkacak yeni albümü Happier Than Ever’dan şarkıları da ilk kez izleyicilerle buluşturacak.



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