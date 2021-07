Billie Eilish'tan yeni single: NDA

Her geçen gün büyüyen hayran kitlesiyle milyonlar tarafından dinlenen genç şarkıcı Billie Eilish, 30 Temmuz’da yayımlanacak albümü Happier Than Ever'dan çıkan üçüncü single olan NDA'i hayranlarıyla buluşturdu.

Billie Eilish'in yeni şarkısı NDA, tüm dijital platformlarda yayında.

19 yaşındaki şarkıcı, 2015 yılında paylaştığı ilk sıngle’ı Ocean Eyes'tan beri dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Sözleri, yapımcılığı ve kaydı tamamen kendisi ve erkek kardeşi Finneas tarafından ortaya çıkarılan albümü 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' ABD’de ve 17 diğer ülkede Billboard 200’e 1 numaradan giriş yaparak 2019 yılının en çok dinlenen albümü oldu. Ardından Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'nde aday gösterilen ve tüm ana kategorilerde kazanan en genç sanatçı olarak tarihe geçti. Eilish, En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Albümü, Yılın Rekoru, Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerine layık görüldü.

Son olarak, genç yetenek 2021'deki 63. Grammy Ödülleri'nde dört ek ödüle aday gösterildi ve hem “Everything I Wanted” ile Yılın Rekoru ödülünü hem de “No Time To Die” ile Görsel Medya İçin Yazılan En İyi Şarkı ödülünü evine götürdü. Billie Eilish'in uzun zamandır beklenen albümü Happier Than Ever'in sözleri Billie Eilish ve albümün yapımcılığını da yapan kardeşi Finneas tarafından yazıldı.