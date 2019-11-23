Birinci Spotify Ödülleri veriliyor

Müzik ödülleri dünyasına Spotify da giriyor. Uluslararası müzik platformunun önümüzdeki yıl ilk kez vereceği Spotify Ödülleri'ni kullanıcılar, oylarıyla belirleyecek.

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İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, kendi adıyla ödül dağıtmaya başlıyor.

1. Spotify Ödülleri, 5 Mart 2020’de Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenecek törenle verilecek. İlk Spotify Ödülleri’nin Meksiko’da yapılma nedeni, şehrin New York, Los Angeles, Londra ve Paris gibi metropollerden daha fazla sayıda kullanıcısıyla Spotify’nin en büyük pazarını oluşturması. Spotify, Meksiko’da 2013’te kuruldu.

Ödül için adaylar ve kazananlar, satışları, indirmeleri ve kullanıcıların ilgisini temel alarak verilecek. Ödül sahipleri, Spotify kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek.

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