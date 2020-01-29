Blake Lively yeni Gossip Girl’de yer alacak mı?

Türkiye’de de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl’ün yıllar sonra çekilen yeni sezonunun 2020’de HBO’nun dijital platformu HBO Max’ta seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı.



2007-2012 yılları arasında yayınlandığında Blake Lively’ye dünya çapında şöhret kazandıran Gossip Girl’de başrolün kimde olacağı, dizide Lively’nin rol alıp almayacağı bilinmiyordu.



Lively, yeni filmi The Rhythm Section’ın galasında sorulara yanıt verirken Gossip Girl konusuna da açıklık getirdi. 32 yaşındaki oyuncu, E! News’e verdiği röportajda, dizinin yeni sezonunda yer almayacağını açıkladı.

BLAKE LIVELY HAYRANLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Dizinin yapımcısı Josh Scwartz, yeni sezonda yeni karakterlere odaklanılacağını daha önce duyurmuştu. Ancak dizinin ve Blake Lively’nin hayranları, ünlü oyuncunun farklı bir rolle de olsa diziye dahil edilmesini bekliyordu.

YENİ SEZONDA KONU DEĞİŞİYOR

Cecily von Ziegesar’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Gossip Girl’ün yeni bölümleri, New York’taki yeni nesil özel okul öğrencilerini merkeze alacak. Hikaye, orijinal serideki karakterlerin yerine, aynı lisede okuyan bir grup öğrencinin gündelik hayatını ve Gossip Girl adlı dedikodu blogunun okulda yarattığı etkiyi takip edecek.

Joshua Safran, Stephanie Savage ve Josh Schwartz’ın yapımcılığında hazırlanacak olan dizi, her biri birer saatlik 10 bölümden oluşan bir sezonla ekrana gelecek.