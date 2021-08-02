Bob Dylan hit şarkıları için açılan telif davasını kazandı

Bob Dylan, bir süredir zamanında beraber şarkı yazdığı Jacques Levy'nin mirasçıları tarafından açılan telif hakkı davasıyla uğraşıyor. Levy’nin yayıncılık şirketi ve eşi, 10 şarkının satışından en az 7,25 milyon dolar istedi. Dylan, Levy’nin anlaşmaya göre çalıştığını ve yalnızca belirli bir telif hakkı yüzdesine sahip olduğunu söyledi.

"ÜZÜCÜ GİRİŞİM"



New York’ta yüksek mahkeme yargıcı olan Barry Ostrager, Dylan’ın yanında yer aldı ve Levy ile torunlarının 1975’te imzalanan anlaşma uyarınca yalnızca tazminat alma hakkına sahip olduğunu söyledi ve Dylan lehine karar verdi. Müzisyenin avukatı, davayı “haksız bir şekilde kâr elde etmek için üzücü bir girişim” olarak niteledi.

300 MİLYON DOLARA SATTI



Dylan geçen ay müzik yayın haklarını 300 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla Universal Music Publishing’e satmıştı.



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