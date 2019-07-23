Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

YENİ VERSİYONU YÜKLENDİ



Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.



1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O Mine şarkısı geliyor.



Üçüncü sırada ise 965 milyon izlenme ile a-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı bulunuyor.

90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:



1975 Queen Bohemian Rhapsody 1,000,894,575

1987 Guns N' Roses Sweet Child O' Mine 965,364,543

1985 a-ha Take On Me 915,837,667

1983 Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun 769,995,810

1983 The Police Every Breath You Take 673,254,670

1983 Michael Jackson Billie Jean 665,206,650

1986 Europe The Final Countdown 658,409,253

1983 Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart 618,808,774

1986 Bon Jovi Livin' On A Prayer 599,909,601

1987 Rick Astley Never Gonna Give You Up 582,982,09

1984 George Michael Careless Whisper 526,066,308

