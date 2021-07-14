Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Festivali başlıyor

Borusan Sanat tarafından düzenlenen BİFO Festivali, 18 Temmuz tarihinde dijital ortamda müzikseverlerle buluşuyor. 18-25 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi platform borusansanat.tv’de yayınlanacak olan, dünyaca ünlü şefler ve solistlerin yer aldığı konserler izleyicilere ücretsiz olarak ulaşacak.

Festival kapsamında, 18 Temmuz Pazar günü saat 11.30’dan itibaren erişime açılacak 4 yeni konser ve 10 konser kaydına 25 Temmuz’a kadar erişim sağlanabilecek.



FESTİVALDE YILDIZ KADRO



Hem BİFO hem de Borusan Quartet’in toplam 14 konserine yer verilecek festivalde, BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal, BİFO’nun daimi konuk şefi Patrick Hahn, Rengim Gökmen, Sascha Goetzel, Garrett Keast, Thomas Rösner, Carlo Tenan gibi şeflerin yanı sıra kemanda Daniel Hope, Pelin Halkacı Akın ve Jan Mráček, piyanoda Gökhan Aybulus, mandolinde Bülent Yazıcı, flütte Bülent Evcil gibi birçok yıldız isim dinlenebilecek.